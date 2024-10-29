DASAL’daki ASELSAN hisselerini Altınay aldı

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SAHA EXPO’da ASELSAN standında imzalanan pay devir anlaşması ile Altınay Savunma Teknolojileri, DASAL Havacılık Teknolojileri üzerindeki sahiplik oranını yüzde 100’e yükseltmiş oldu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, global oyuncuları buluşturan SAHA EXPO’nun önemli işbirliklerine zemin hazırladığını dikkat çekerek, şunları söyledi: “Türk savunma sanayiinin amiral gemisi olan ASELSAN’ın daha yüksek teknolojiye, zorlu alanlara odaklanması gerekiyor. Türkiye içinde yapılabilecek işleri diğer firmalara devretmek, yapılamaz denilen işlere odaklanmak ASELSAN’ın temel yaklaşımlarından biri. Bu gibi stratejik anlaşmalarla 2030 yılında ASELSAN’ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketi arasına sokma hedefimize adım adım ilerliyoruz.”

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise “DASAL Havacılık Teknolojileri’nde tam sahiplik sağlamak, Altınay’ın savunma alanındaki vizyonunu daha güçlü bir zemine oturtacaktır. Bu özellikle bulutaltı ve çok rotorlu dron çözümlerimizi geliştirerek ülkemizin savunma sanayiine katkılarımızı daha da artırmaya yönelik önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.