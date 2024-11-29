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Dardanel yabancılara satılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Dardanel#Satış#Şirket
Dardanel yabancılara satılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:07

Niyazi Önen Holding, Dardanel'de yüzde 17,06 payın yurt dışında satışı için görüşmelere başlayacak.

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Niyazi Önen Holding, Dardanel'de yüzde 17,06 payın yurt dışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda görüşmelere başlama kararı aldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

''Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin % 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin % 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin % 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."

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#Dardanel#Satış#Şirket

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