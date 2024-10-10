Çin'in yeni teşvik açıklaması ile Asya'da hisseler yükselişte

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Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamada, başlangıç için 500 milyar yuan (70,7 milyar dolar) hacminde olması öngörülen yeni takas aracının, "sermaye piyasalarının sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi amaçladığı" belirtildi.

Yeni takas aracıyla, menkul kıymetler şirketleri, yatırım fonları ve sigorta şirketleri, hisse senedi piyasalarında yatırım için kullanılmak üzere devlet tahvilleri ve hazine bonolarını, kurumsal tahviller, hisse senetleri ve borsa fonlarını teminat göstererek takas edebilecek.

Yeni mekanizmanın kurumsal yatırımcılara, hisse senedi piyasalarına yatırım yapılması kaydıyla daha az likit varlıklarını daha yüksek likit varlıklarla değiştirmesine izine verecek.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,7 artışla 149,3 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 149,1 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 39.415 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 artışla 2.597 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 primle 21.213 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,4 artışla 3.304 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 81.692 puandan işlem görüyor.