Çin'de endeksler sert yükselirken Tokyo borsası yüzde 4 geriledi

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Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenen Asya'da, Çin piyasaları sert yükselirken, Japonya piyasaları sert düştü.

Çin'de hükümetin geçen hafta açıkladığı ekonomik teşvikler piyasalara olumlu yansımaya devam ederken, hükümet, konut sektöründeki mevcut sorunların çözümü için bankaların mortgage faiz oranlarını düşüreceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8 ile beklentilerin üstünde, eylül ayı Caixin imalat sanayi PMI 49,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Hizmet sektörü PMI ise 50,0 ve Caixin hizmet sektörü PMI 50,3 ile beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın hizmet sektöründe ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği görüldü.

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İmalat sanayinde ekonomik aktivitenin hala zayıf olduğunu belirten analistler, açıklanan ekonomik teşviklerin ardından gelecek aylarda aktivitede canlanmanın beklenebileceğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanlık seçimini geçmişte tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru kazandı.

İşiba, gelecek günlerde LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

Analistler, Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae'nın seçileceğine yönelik beklentiler ve yeni liderin ekonomik politikaları konusundaki belirsizliklerin etkisiyle ülkedeki pay piyasalarında satış baskısının oluştuğunu belirtti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 3,3 azalışla beklentilerin altında gerçekleşirken, ağustos ayı perakende satışlar yüzde 0,8 ile beklentileri geride bıraktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,8 düşüşle 37.903 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,1 gerilemeyle 2.593 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 artışla 3.312 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 yükselişle 21.319 puanda işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,1 azalışla 84.591 puanda bulunuyor.