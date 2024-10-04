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Çin ve Japonya'dan teşvik açıklamaları ile Hong Kong ve Tokyo yükselişte

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#Tokyo Borsası#Nikkei#Hong Kong
Çin ve Japonyadan teşvik açıklamaları ile Hong Kong ve Tokyo yükselişte
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 10:07

Çin'in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı bir dizi önlem ile Japonya Başbakanı'nın açıklamaları sonrası Hong Kong ve Tokyo borsaları pozitif bir seyir izledi.

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Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya piyasalarında ise Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarının etkisi devam ederken, Çin'in Şanghay borsasında tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.

Japonya'da ise yeni Başbakanı İşiba Şigeru bugün, genel seçim öncesinde enflasyondan etkilenen seçmenlere destek göstermek amacıyla bir dizi ekonomik önlem hazırlamaları talimatını verdi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguchi, dün yaptığı açıklamada merkez bankasının gevşek bir para politikası duruşunu sürdürmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Toplumda yüzde 2 fiyat istikrarı hedefiyle tutarlı bir zihniyetin yerleşmesi muhtemelen önemli bir zaman alacaktır." dedi.

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Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,3 artışla 146,94 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 146,20 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 38.614 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.570 puanda kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 artışla 22.573 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,7 kazançla 83.116 puandan işlem görüyor.

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#Tokyo Borsası#Nikkei#Hong Kong

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