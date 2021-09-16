  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Bugün gözler Lagarde'da olacak!
‹ Önceki Haber Ons altın fiyatları ne kadar? 16 Eylül altın yorum Ons altın fiyatları ne kadar? 16 Eylül altın yorum Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Bugün gözler Lagarde'da olacak!

16.09.2021 - 10:27
Bugün gözler Lagarde'da olacak! | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, Çin'deki regülasyon adımları, dünya genelinde artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeni güne satıcılı başlarken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları enflasyonist baskıları tekrar gündemin odağına taşırken, doğal gaz fiyatları söz konusu seyirde baş rolde bulunuyor. Doğal gaz vadelileri dün Avrupa, İngiltere ve ABD'de tarihi yüksek seviyelere çıkarken, Avrupa'daki yükseliş yüzde 20'yi aştı.
Çin'in regülasyon adımları ve Çin'in en büyük konut geliştirme şirketlerinden Evergrande Group'a ilişkin süreç de yatırımcıları tedirgin eden gelişmelerin başında geliyor.

Bununla birlikte, Kovid-19 salgınında delta varyantı yayılmaya devam ederken dün, Pfizer yetkililerinin aşının etkinliğini zamanla kaybettiğini ve ek dozların yapılmasının faydalı olacağını ifade etmesi kafaları karıştırdı.

ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat endeksi 18,3'ten 34,3'e yükselmesinin ardından New York borsasında dün alıcılı bir seyir izlense de endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne satıcılı başladı. Dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,85, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Avrupa borsalarında ise ECB Başkanı Lagarde'ın bugün yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, Lagarde'ın saat 15.00'te gerçekleştirmesi beklenen konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. ECB'nin son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

Öte yandan, bölgede artan enerji fiyatları ve yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon pay piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne ise karışık seyirle başladı. Euro/dolar paritesi güne satıcılı başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1807'den işlem görüyor.

Asya borsaları da güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'in Macau bölgesindeki regülasyon adımları ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Evergrande şirketinin borç yapılandırması için tahvil alım-satımının bir süreliğine dondurulması risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret dengesi, ağustosta 635 milyar yen ile beklentilerin üzerinde açık verdi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,10, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,68, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,83 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri bulunurken, dün, küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 1.423,97 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4353'e gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de ise perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi
14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar
15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: 0,06% Hacim : 6.623 Mio.TL Son veri saati : 14:32
Düşük 1.423 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4696 Değişim: 0,51%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4772
Açılış: 8,4269
9,9860 Değişim: 0,14%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0033
Açılış: 9,9725
483,52 Değişim: -0,52%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.