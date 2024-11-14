Buffett ne yapmaya çalışıyor? Nakite dönmesinin sebebi bilinmiyor

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Warren Buffett'ın müthiş bir hızla hisse satıp nakit biriktirmesi, dünyanın en önde gelen hisse senedi seçicisinin neden parasını piyasadan çektiğine dair spekülasyonları körüklüyor.

Berkshire Hathaway, 30 Eylül'e kadarki iki yıl içinde nakit, Hazine bonosu ve diğer likit varlıklarını kabaca üçe katlayarak 325 milyar dolara (ya da Hazine bonosu alımları için yaklaşık 15 milyar dolarlık borç çıkarıldıktan sonra 310 milyar dolara) çıkardı.

Holdingin nakit birikimi, Berkshire'ın on yıl önceki toplam piyasa değerini aşmış durumda. Çeyrek sonunda Berkshire'ın 1,15 trilyon dolarlık varlığının en az %27'sini oluşturuyordu ki bu da son yılların en büyük oranı.

Nakit yığınının şişmesinin en büyük nedenlerinden biri satın alınacak cazip şeylerin olmaması. Buffett, pazarlık kokusunu alma konusunda uzmanlaşmış bir değer yatırımcısı ve bunlar son yıllarda nadir bulunan şeyler haline geldi.

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Delaware Üniversitesi Weinberg Kurumsal Yönetim Merkezi direktörü ve Buffett ve Berkshire hakkında birkaç kitabın yazarı Lawrence Cunningham, Business Insider'a Berkshire'ın nakit yığınının gerekçesi hakkında “Kıyamet senaryosu için sermaye biriktirmekten devasa bir nakit temettü yapmayı planlamaya kadar akla gelebilecek her türlü spekülatif fikri duydum. Her ikisi de çok zorlama görünüyor. Berkshire'daki nakit birikiminin en olası nedeni, cazip sermaye dağıtım fırsatlarının olmamasıdır” dedi.

Cunningham, hisse senetlerinin rekor seviyelere yükseldiğini, özel şirket değerlemelerinin sıçradığını, Geico ve See's Candies gibi Berkshire'ın sahip olduğu işletmelerin yalnızca çok fazla para dağıtabileceğini ve Berkshire'ın A Sınıfı hisselerinin yaklaşık 700.000 $ 'lık rekor seviyelere tırmandığını söyledi.

HİSSEYE OLAN TALEP ARTIŞTA

Wilshire Indexes verilerine göre, ABD borsasının toplam değeri Pazartesi günü 58,13 trilyon $ ile rekor seviyeye ulaşarak geçtiğimiz çeyrekte ABD GSYH'sinin %198,1'ine ulaştı.

Bu ölçüt “Buffett Göstergesi” olarak biliniyor çünkü yatırımcı bir zamanlar bunu değerlemeler için mükemmel bir kıstas olarak selamlamıştı. Buffett, dot-com balonu sırasında ölçüt yükseldiğinde bunun “çok güçlü bir uyarı sinyali” olması gerektiğini ve %200'e yaklaştığında hisse senedi satın almanın “ateşle oynamak” olduğunu söyledi.

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B. Riley Wealth Management'ın baş yatırım stratejisti Paul Dietrich BI'ya yaptığı açıklamada, Wilshire 5000'in yüksek seviyesinin “bu borsayı tarihteki en aşırı değerli borsa haline getirdiğini - 2001-2002'deki teknoloji balonunun zirvesinden bile daha yüksek” olduğunu söyledi.