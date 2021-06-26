Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,06 kazançla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,06 kazançla 1.391,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,34 puanı, en yüksek 1.419,77 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,05 artışla 1.315,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 değerle 2.466,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,16 primle 1.139,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,28 artışla 1.805,05 puana yükseldi.

DEVA HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,30 ile Deva Holding oldu. Onu yüzde

ile Vestel, yüzde 7,57 ile Ege Gübre izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 25,04 ile Bera Holding, yüzde 9,00 ile Sasa Polyester, yüzde 7,25 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

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Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 190 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 778 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 657 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 63 milyar 490 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 707 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 624 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3 bin 325 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,68 artışla 10,4510 lira oldu.

Geçen hafta 12,1000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,94 artışla 12,2140 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,00 kazançla 9,5830 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.



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