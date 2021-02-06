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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

06.02.2021 - 09:42 | Son Güncelleme :
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,65 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 6,65, dolar/TL yüzde 3,30, Euro/TL yüzde 4,44 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.471,54, en yüksek 1.549,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,65 artarak 1.527,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi.

Geçen hafta 705,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 liraya, Euro da yüzde 4,44 azalarak 8,4720 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.


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