‹ Önceki Haber Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı Almanya'nın 2021 bütçesi mecliste onaylandı Sonraki Haber › Sosyal medya devlerine 30’ar milyon lira ceza Sosyal medya devlerine 30’ar milyon lira ceza

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

12.12.2020 - 12:46
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,99 kazançla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,99 kazançla 1.370,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,13 artışla 1.471,70 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,59 kazançla 2.185,20 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,69 azalışla 1.125,94 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,22 kayıpla 1.805,97 puana geriledi.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,41 ile Ereğli Demir Çelik oldu. Onu yüzde 19,57 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 13,63 ile Borusan Mannesmann izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,19 ile Ege Endüstri, yüzde 6,57 ile Emlak Konut GMYO, yüzde 6,34 ile Gübre Fabrikaları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 279 milyon lirayla Petkim, 15 milyar 70 milyon lirayla Garanti BBVA, 12 milyar 872 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 190 milyon lira ile Ereğli Demir Çelik, 48 milyar 309 milyon lira ile Koç Holding, 43 milyar 583 milyon lira ile Ford Otosan şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 kazançla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3 bin 76 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,60 değer kazanarak 7,8360 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35 artışla 9,4970 liraya çıktı.

Geçen hafta 10,5500 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,57 azalışla 10,3840 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,51 değer kazanarak 8,8320 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.371 Değişim: 1,28% Hacim : 30.619 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.343 11.12.2020 Yüksek 1.371
Açılış: 1.352
7,8421 Değişim: -0,61%
Düşük 7,8141 12.12.2020 Yüksek 8,0280
Açılış: 7,8903
9,5034 Değişim: -0,92%
Düşük 9,4749 12.12.2020 Yüksek 9,7363
Açılış: 9,5919
463,92 Değişim: -0,41%
Düşük 462,07 11.12.2020 Yüksek 473,03
Açılış: 465,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.