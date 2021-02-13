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Bu hafta en çok SASA prim yaptı

13.02.2021 - 13:37
Bu hafta en çok SASA prim yaptı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,81 ile Sasa Polyester oldu. Onu yüzde 14,51 ile TürkTraktör, yüzde 13,93 ile Koza Madencilik izledi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 kazançla 1.538,44 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.519,00 puanı, en yüksek 1.558,08 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,84 artışla 1.643,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,49 kazançla 2.632,83 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,76 değerle 2.098,13 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi de yüzde 1,46 düşüşle 1.217,95 puana geriledi.

SASA POLYESTER EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,81 ile Sasa Polyester oldu. Onu yüzde 14,51 ile TürkTraktör, yüzde 13,93 ile Koza Madencilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,46 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 10,95 ile Doğan Holding, yüzde 5,96 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 14 milyar 719 milyon lirayla Koza Altın, 8 milyar 943 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 8 milyar 457 milyon lirayla Doğan Holding yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 57 milyar 565 milyon lirayla Koç Holding, 56 milyar 988 milyon lirayla Ford Otosan ve 52 milyar 885 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 kazançla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2 bin 731 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,35 artışla 8,5020 lira oldu.

Geçen hafta 9,6790 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 kazançla 9,7310 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,78 değer kazanarak 7,8880 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,96 ile fon sepeti fonları oldu.


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