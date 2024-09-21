Bu hafta en çok altın, borsa ve dolar kazandırdı

Haberin Devamı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.567,10 ve en yüksek 10.008,72 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,35 değer kazanarak 11.283,77 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,94 yükselişle 9.691,97 puan, Sanayi Endeksi 0,96 artışla 13.248,15 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 12.952,71 puan oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,92 artışla 2 bin 866 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,33 değer kazanarak 19 bin 124 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,56 artışla 34,1150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,17 yükselişle 38,0680 lira oldu.

Geçen hafta 44,5930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,59 artarak 45,3030 liraya yükseldi.

Haberin Devamı

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 artışla 40,1440 liradan alıcı buldu.