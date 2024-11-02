Bu hafta altın ve dolar kazandırdı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördü

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 10.051,20 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,17 düşüşle 8.776,35 puan, Sanayi Endeksi 0,52 artışla 12.125,36 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,43 kazançla 13.154,35 puan oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,60 değer kazanarak 20 bin 600 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,3360 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,31 artışla 37,3300 lira oldu.

Geçen hafta 44,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 değer kaybederek 44,5410 liraya geriledi.

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İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,23 düşüşle 39,5050 liradan alıcı buldu.