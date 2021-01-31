Borsalarda dalgalı seyir | Piyasa Haberleri

Borsada gelen satışlar bu aşamada düzeltme ve kâr satışı boyutunda. Satışların ardından tepki alımları da görülebilir. Henüz borsalar açısından ciddi piyasa bozucu bir haber akışı da görülmüyor. Dalgalı seyrin devam etmesinin yanı sıra temkinli bir piyasa ön plana çıkabilir.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

2020 yılı mart ayında başlayan çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşı karşıya kaldı. 2020 yılı temmuz ile ekim aylarında bugünküne benzer önemli bir kâr satışı ve düzeltme yaşanmıştı. 21 Ocak 2021 tarihindeki 1.582 zirvesinden yaklaşık yüzde 10 gerilemenin ardından tepki alımları görüldü. Ancak tepki yükselişi henüz güç kazanmış değil, zayıf görünüm sürüyor. Çıkış hareketlerinin ardından yaşanan ciddi kar satışlarında borsa yatırımcısının aklına ilk gelen soru şu olur; çıkış bitti mi, yoksa düzeltme mi? Bir bakıma parti bitti mi, ara mı verildi durumu. Son aylarda devam eden ralliyle birçok borsa yatırımcısı kaybetme korkusunu pek yaşamadı. Hemen hemen gelenlerin çoğu iyi kazandı. Mart ayından bu yana Borsa İstanbul’a sekiz yüz bini aşkın yeni yatırımcı geldi. Uzun soluklu çıkış trendlerinde riskleri göz ardı etme veya körleşme durumu son yaşanan rallide de yaşandı. Hatırlanırsa bu köşede geçtiğimiz günlerde teknik ve temel analizlere kulak verilmesi yönündeki uyarılarımızı birçok defa yapmıştık. Ayrıca Bank Of America gibi yabancı yatırım bankaları borsalar için köpük uyarıları yaparken ünlü bazı yabancı yatırım uzmanlarından da balon uyarıları gelmişti.

DÜZELTME BOYUTUNDA

Bu noktada “Borsaların sonsuza kadar yükselemeyeceği ve borsada düşüş başlayacağı zaman zil çalmaz” gibi eski borsacı sözlerine atıfta bulunmak yerinde olacak. Bunları bir dip not veya hatırlatma olarak verdikten sonra esas soruya dönersek henüz borsalar için piyasa bozucu ciddi bir haber akışı görülmüyor. Bununla birlikte düşük faiz ve bol likidite ortamı dışında piyasaları taşıyabilecek yeni beklenti ve gündemin olduğunu söylemek de zor. Gelen satışlar bu aşamada daha çok kâr satışı ve düzeltme boyutunda. Partinin bittiğini söylemek için henüz erken. Borsalarda düşüşün ardından tepki alımları görülebilir. Fakat daha zor bir yapı olacak. Çünkü yatırımcının aklına kazanmak kadar kaybedebileceği düşüncesi bir parça yerleşmeye başladı. Dalgalı seyrin devamıyla birlikte daha temkinli bir piyasa yapısı öne çıkabilir.

BORSA DIŞINDAKİ YATIRIM ARAÇLARI SAKİN

Borsada dalgalı bir seyir görülürken diğer yatırım araçları oldukça sakin. Döviz kurlarında düşüş eğilimi sürüyor. Gösterge tahvil faiz oranı yatay seyrediyor. Önümüzdeki yıllara ilişkin enflasyon tahminlerine bağlı olarak uzun vadeli tahvil faiz oranında ise belirgin bir gerileme var. Piyasaların genelini ilgilendiren bir risk söz konusu ise sermaye piyasalarının yani hisse senetlerinin alternatifi olan faiz ve döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareketin görülmesi gerekmez mi sorusu akla geliyor. Bu açıdan bakınca, borsalardaki satışlar yükseklik korkusu ve kağıt üzerindeki kârların realize edilmesi gibi görünüyor. Fakat borsadaki düzeltme ve kâr satış sürecinin endeksi nereye kadar çekeceği konusunda teknik analiz verileri yardımcı olacaktır. Ayrıca ne kadar süreceği konusu dış borsalarla ve gündem ile ilişkili olacak. Para piyasalarındaki sakin görünümün altında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası ve Başkan Naci Ağbal’ın açıklamalarının payı var. Ayrıca uygulanan politikalar bağlı olarak kasım ayından bu yana Türkiye’ye girmeye devam eden sıcak para girişlerinin etkisini de eklemek gerekecek. Son dönemde yakından izlenen bankalardaki döviz mevduatında artış sürüyor. 22 ocak haftasında 756 milyon dolarlık artışla birlikte toplamda 236.1 milyar dolara ulaşmış durumda. Yüksek faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar henüz çözülmeye neden olmuş görülmüyor.

TCMB'DEN 'ŞAHİN' DURUŞA DEVAM

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın 2021 yılının ilk enflasyon raporu sunumunda “şahin duruş ve uzun süreli güçlü parasal sıkılaştırma” vurgusunu tekrarlaması döviz kurları üzerinde satış baskısını artırdı. Enflasyon tahminlerini 2021 yılı için yüzde 9.4, 2022 için yüzde 7, 2023 için yüzde 5 olarak açıkladı. Ayrıca “ yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşana kadar gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabilir, açıklaması önemli. Yüzde 5 hedefine ulaşılması için ise 2023 yılının verilmesi yüksek faiz ve sıkı para politikası ortamının uzun dönem korunması konusunda kararlılık göstergesi olarak görülebilir. ABD’li ünlü yatırım bankası JP Morgan’dan, TCMB’nin ortaya koyduğu kısa ve orta vadeli enflasyon tahminlerinin makul ve başarılabilir olduğunun güvenle söylenebileceği, açıklaması geldi. Faiz artırımlarının ardından gelen birbirini teyit eden tutarlı açıklamalar TCMB’nin araç bağımsızlığı ve kredibilite kazanımı yönünden kayda değer bir durum.

YAKLAŞIM OLUMLU

Piyasaların TCMB’nin son dönemdeki karar ve uygulamalarına yaklaşımı olumlu. Bunu borsa, döviz kurları ve faiz oranlarının hareketlerinden görmek mümkün. Dış dünyada düşük faiz ve parasal genişleme ortamı sürerken içeride yüksek faiz ve parasal sıkılaştırma politikası dış dünya ile uyumsuzluk olarak algılanabilir. Ancak her ülke ihtiyacı ne ise ona göre tedavi uyguluyor. Bir bakıma hastalığa göre ilaç veya reçete. Ancak parasal sıkılaştırma politikası kısa vadede olumlu etkilerin dışında daha uzun vadeli bir perspektifte ekonomik aktiviteye olumsuz yansır mı, ekonomideki toparlanma eğilimini yavaşlatır mı? Ayrıca yüksek faiz borç ödene gücünü zayıflatır mı? Şimdiden bir şey söylemek zor. Bunları zamanla göreceğiz. Uygulanan politikalar bu aşamada ihtiyaca cevap vermiş görülüyor. Faiz konusunda en önemli parametre enflasyon. 3 Şubat’ta ocak enflasyon verisi açıklanacak. Beklentiler aylıkta yüzde 1.5, yıllıkta yüzde 14.50-15.00 bandında yoğunlaşmış görülüyor. Bu oranlar gerçeklik kazanırsa piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Tahminlerden sapma halinde ayrıca değerlendirmek gerekecek. Diğer yandan piyasalar hükümet tarafından açıklanacak reform paketini bekliyor.

DIŞ BORSALAR REFERANS OLMAYA DEVAM EDECEK

Borsa İstanbul, ABD ve Almanya başta olmak üzere dış borsalarla birlikte gerilemeye devam ediyor. Dış borsalar Borsa İstanbul için referans olmaya devam edecek. BIST100 Endeksi’nde toparlanma için dışarısının durulması gerekecek. Aksi takdirde satış baskısı bir süre daha devam edebilir. Dış borsalarda ise risk iştahının azalması, primli görünüm ve kâr satışları, salgın hastalıkla ilgili kapanma ve kısıtlama tedbirlerinin devam ediyor olması, vaka sayılarının yüksek seyrin korunması, aşı tedariki ve uygulanması konusundaki sıkıntılar ile ABD’den yeni başkan Joe Biden tarafından açıklanan 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin yasalaşmasının zaman alacağı beklentileri kâr satışlarına neden oluşturan gelişmeler olarak görülüyor. Bir de açıklanan son ekonomik verilerde bir parça zayıflamayı ilave etmek gerekecek. ABD ekonomisi 2020 son çeyrekte yüzde 4 büyürken yılın tamamında yüzde 3.5 küçüldü. 1946 yılından bu yana en kötü performans. Almanya ise 2020 yılını yüzde 5 küçülme ile kapadı. Son çeyrek büyümesi yüzde 0.1 oranında. Üçüncü çeyrekteki büyümeler görülmüyor. Son Fed toplantısından beklendiği gibi yeni bir şey çıkmadı. Faiz sabit bırakılırken ekonomiye desteğe devam mesajı verildi. Fed tarafında değişim yok. Zaten pandemiye bağlı şartlar gereği hareket alanı olukça dar.

BORSADA KÂR SATIŞLARI

Borsada kâr satışlarına bağlı düşüş sürmekle birlikte Kasım ayından bu yana devam eden çıkış trendi korunuyor. Trend desteklerinden görülen tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış görülmüyor. İlk destekler 1.442-1.430 seviyelerinde. Bu seviyelere geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşabilir. 1.430 seviyesinin altında kalınması durumunda düşüşün devamıyla birlikte 1.400-1.355 ve 1.300 sonraki destek seviyeleri olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.500-1.510 seviyelerinde. Olası tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.525 ve 1.580 seviyelerinde bulunuyor. Satış baskısı sürmekle birlikte destek noktalarında tepki alımları görülebilir.

DOLAR/TL'DE SATIŞ BASKISI

Dolar/TL kurunda düşüş sürüyor. İlk destekler 7.28-7.24 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde tepki alım denemeleri görülebilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 7.10 ve 7.00 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 7.43 ve 7.54 seviyelerinde. tepki çıkışının devamı için 7.54 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Bu güç henüz oluşmuş görülmüyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.

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