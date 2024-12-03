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Borsa İstanbul alıcılı seyirde

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#Borsa İstanbul#BİST#Big Para
Borsa İstanbul alıcılı seyirde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 09:56

BİST 100 endeksi 9.713 puan seviyesinde.

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Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,3 yükselişle 9.713 puandan başladı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserliği desteklemesi ve dün teknoloji hisseleri öncülüğünde artan alıcılı seyrin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

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#Borsa İstanbul#BİST#Big Para

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