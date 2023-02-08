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Borsa İstanbul 15 Şubat'a kadar kapalı kalacak

08.02.2023 - 17:27 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul 15 Şubat'a kadar kapalı kalacak | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlemler 15 Şubat 2023 tarihine kadar geçici olarak durduruldu. 8 Şubat 2023 tarihinde yapılan emir ve işlemler de iptal edildi.

Borsa İstanbul'un 5 gün kapalı kalması kararlaştırıldı. BİST'ten yapılan açıklamada 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren işlemlerin başlayacağı, 8 Şubat 2023 tarihinde yapılan tüm emir ve işlemlerin ise iptal edildiği açıklandı.

Borsa İstanbul'da yapılan açıklama şöyle:

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.


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