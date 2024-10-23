×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Borsa için önemli adım! İstikrar fonu kurulacak

Güncelleme Tarihi:

#Borsa#Çin#İstikrar Fonu
Borsa için önemli adım İstikrar fonu kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:03

Çin'in 280 milyar dolarlık borsa istikrar fonu kurması önerildi.

Haberin Devamı

21st Century Business Herald'ın haberine göre, bir Çin politika düşünce kuruluşu olan Finans ve Bankacılık Enstitüsü, Çin'in bir borsa istikrar fonu kurmak için 2 trilyon yuan (280 milyar dolar) tutarında özel hazine bonosu ihraç etmesi çağrısında bulundu.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne (CASS) bağlı faaliyet gösteren Finans ve Bankacılık Enstitüsü'nün önerisine göre, böyle bir fon, blue-chips ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) alıp satarak piyasayı istikrarlı hale getirebilir.

Öneri, enstitünün Çin ekonomisine ilişkin üç aylık raporunun bir parçası.

Geçtiğimiz ay bir borsa istikrar fonu kurulup kurulmayacağı sorulduğunda, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng gazetecilere öneriyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa#Çin#İstikrar Fonu

BAKMADAN GEÇME!