Borsa için önemli adım! İstikrar fonu kurulacak

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21st Century Business Herald'ın haberine göre, bir Çin politika düşünce kuruluşu olan Finans ve Bankacılık Enstitüsü, Çin'in bir borsa istikrar fonu kurmak için 2 trilyon yuan (280 milyar dolar) tutarında özel hazine bonosu ihraç etmesi çağrısında bulundu.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne (CASS) bağlı faaliyet gösteren Finans ve Bankacılık Enstitüsü'nün önerisine göre, böyle bir fon, blue-chips ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) alıp satarak piyasayı istikrarlı hale getirebilir.

Öneri, enstitünün Çin ekonomisine ilişkin üç aylık raporunun bir parçası.

Geçtiğimiz ay bir borsa istikrar fonu kurulup kurulmayacağı sorulduğunda, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng gazetecilere öneriyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü söylemişti.