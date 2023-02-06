BİST'ten deprem bölgesindeki şirketler için açıklama | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul, deprem bölgesinde faaliyet gösteren SASA, BOSSA, BLCYT, SANKO, HATEK, ISDMR, ARSAN, RUBNS hisseleri için açıklama yaptı.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve ülkenin doğu illerini etkileyen deprem bölgesinde olan şirketler için işlem sırası durdurma kararı alındı.

BİST aldığı karara göre SASA, BOSSA, BLCYT, SANKO, HATEK, ISDMR, ARSAN, RUBNS pay sırasına sahip şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine yönelik açıklama yapana kadar işlem sıralarının kapalı olacağı duyuruldu.

BİST'ten yapılan açıklama şöyle:

6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan SASA, BOSSA, BLCYT, SANKO, HATEK, ISDMR, ARSAN, RUBNS paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir

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