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BİST'te işlem görüyor! Tek daireye 48,3 milyon lira verdi

28.07.2023 - 06:50 | Son Güncelleme :
BİST'te işlem görüyor! Tek daireye 48,3 milyon lira verdi | Piyasa Haberleri

Peker GYO, The Ritz-Carlton Residences 95 numaralı daireyi 48,3 milyon TL'ye satın aldı.

Peker GYO, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nin sonunda yer alan The Ritz Carlton Residences'den tek bir daire aldı. Şirket daire için 48 milyon 303 bin 840 lira + KDV ödedi. Bina eskiden Yapı Kredi Bankası Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı Sitesi ismiyle anılıyordu ve Bilgili Holding tarafından satın alınıp yenilendi.

Binada özel havuzlara sahip Boğaziçi manzaralı 6 Penthouse Tripleks dahil 121 rezidans ve 8 Bahçe Dubleksi ile Valikonağı Caddesi ve Hakkı Yeten Caddesi taraflarında önemli perakende ve ofis/stüdyo alanları bulunuyor.

Gym ve spa alanları, vale park, concierce servisleri, açık çocuk parkı ve kapalı havuz dahil birinci sınıf donatılarla bezenen yapı Bilgili Holding tarafından Ritz Carltın Residences adıyla faaliyet gösteriyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teşvikiye, Vali Konağı Cd. N108, 34365 Şişli/İstanbul adresinde bulunan The Ritz-Carlton Residences 95 numaralı daire 48.303.840 TL + KDV'ye satın alınmıştır. "


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