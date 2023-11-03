Bir şirketin tahsisli sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Balatacılar Balatacılık'ın pay ihracını onayladı. Şirket tahsisli sermaye artırımı yapacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı yapmasına şartlı onay verdi.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 1.865.000 TL’si Ali Penah Bozyiğit’ten, 2.125.000 TL’si Mehmet Ömer Akad’tan, 1.000.000 TL’si Pareto Teknoloji Yatırımları AŞ’den (Pareto Teknoloji) ve 8.510.000 TL’si Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık AŞ’den (Anadolu AŞ) karşılanmak üzere toplam 13.500.000 TL ihraç değeri karşılığında Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle söz konusu kişilere tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin;

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a) Anadolu AŞ ve Mehmet Ömer Akad tarafından 01.08.2023 tarihinden sonra borsada gerçekleştirilen Şirket pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının sırasıyla 16,97 TL ve 20,47 TL olduğu dikkate alındığında 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatının, Şirket yönetim kurulunun 13.04.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararında yer verildiği üzere, Anadolu AŞ için 16,97 TL’den ve Mehmet Ömer Akad için 20,47 TL’den düşük olmamak üzere, Prosedür çerçevesinde belirlenecek baz fiyat esas alınarak tespit edilmesi,

b) Ali Penah Bozyiğit, Mehmet Ömer Akad, Pareto Teknoloji ve Anadolu AŞ’nin sermaye artırımından elde edeceği payların verdikleri taahhütler çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borsa’da satışının kısıtlanması, satış kısıtının söz konusu payların Borsa dışında satılması halinde, payları satın alan yatırımcılar için de geçerli olması,

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c) Payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak ihraç belgesinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyat bilgisini ve Ali Penah Bozyiğit, Mehmet Ömer Akad, Pareto Teknoloji ve Anadolu AŞ tarafından verilecek tüm taahhütlere ilişkin bilgileri içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

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