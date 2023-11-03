  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Bir şirketin tahsisli sermaye artırımına onay
‹ Önceki Haber İşte Türkiye'nin en borçlu illeri... Hepsini sıraladık İşte Türkiye'nin en borçlu illeri... Hepsini sıraladık Sonraki Haber › 39 internet sitesi için kapatma talebi 39 internet sitesi için kapatma talebi

Bir şirketin tahsisli sermaye artırımına onay

03.11.2023 - 07:21 | Son Güncelleme :
Bir şirketin tahsisli sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Balatacılar Balatacılık'ın pay ihracını onayladı. Şirket tahsisli sermaye artırımı yapacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı yapmasına şartlı onay verdi.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 1.865.000 TL’si Ali Penah Bozyiğit’ten, 2.125.000 TL’si Mehmet Ömer Akad’tan, 1.000.000 TL’si Pareto Teknoloji Yatırımları AŞ’den (Pareto Teknoloji) ve 8.510.000 TL’si Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık AŞ’den (Anadolu AŞ) karşılanmak üzere toplam 13.500.000 TL ihraç değeri karşılığında Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle söz konusu kişilere tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin;

Haberin Devamı

a) Anadolu AŞ ve Mehmet Ömer Akad tarafından 01.08.2023 tarihinden sonra borsada gerçekleştirilen Şirket pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının sırasıyla 16,97 TL ve 20,47 TL olduğu dikkate alındığında 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyatının, Şirket yönetim kurulunun 13.04.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararında yer verildiği üzere, Anadolu AŞ için 16,97 TL’den ve Mehmet Ömer Akad için 20,47 TL’den düşük olmamak üzere, Prosedür çerçevesinde belirlenecek baz fiyat esas alınarak tespit edilmesi,

b) Ali Penah Bozyiğit, Mehmet Ömer Akad, Pareto Teknoloji ve Anadolu AŞ’nin sermaye artırımından elde edeceği payların verdikleri taahhütler çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borsa’da satışının kısıtlanması, satış kısıtının söz konusu payların Borsa dışında satılması halinde, payları satın alan yatırımcılar için de geçerli olması,

Haberin Devamı

c) Payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak ihraç belgesinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyat bilgisini ve Ali Penah Bozyiğit, Mehmet Ömer Akad, Pareto Teknoloji ve Anadolu AŞ tarafından verilecek tüm taahhütlere ilişkin bilgileri içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.652 Değişim: -0,15% Hacim : 53.813 Mio.TL Son veri saati : 15:59
Düşük 7.612 03.11.2023 Yüksek 7.698
Açılış: 7.674
28,4072 Değişim: 0,29%
Düşük 28,2915 03.11.2023 Yüksek 28,5820
Açılış: 28,3246
30,4098 Değişim: 0,81%
Düşük 30,0056 03.11.2023 Yüksek 30,5831
Açılış: 30,1655
1.826,78 Değişim: 0,93%
Düşük 1.806,76 03.11.2023 Yüksek 1.830,52
Açılış: 1.809,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.