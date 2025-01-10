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Bir şirket daha halka arz oluyor

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#SPK#Şirket#Halka Arz
Bir şirket daha halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 06:47

SPK, Akfen İnşaat'ın halka arz başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 569 milyon 742 bin 750 TL'den 636 milyon 584 bin 78 TL'ye artırımı sırasında oluşan 66 milyon 841 bin 328 TL paylar ile mevcut ortak Akfen Holding AŞ’ye ait 28 milyon 646 bin 284 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 95 milyon 487 bin 612 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#SPK#Şirket#Halka Arz

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