Bir şirket daha halka arz oluyor

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 569 milyon 742 bin 750 TL'den 636 milyon 584 bin 78 TL'ye artırımı sırasında oluşan 66 milyon 841 bin 328 TL paylar ile mevcut ortak Akfen Holding AŞ’ye ait 28 milyon 646 bin 284 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 95 milyon 487 bin 612 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.