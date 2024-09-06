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Bir şirket daha halka arz oluyor

06.09.2024 - 07:17 | Son Güncelleme :
Bir şirket daha halka arz oluyor | Piyasa Haberleri

SPK, Durukan Şekerleme'nin halka arz başvurusunu onayladı. Hisseler 17 liradan satılacak.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 100 milyon TL olan sermayesinin 132,5 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 32,5 milyon TL pay ile mevcut ortakları Uğur Durukan’ın sahip olduğu 5 milyon TL nominal değerli, Mahmut Nedim Durukan’ın sahip olduğu 3,75 milyon TL nominal değerli ve Mehmet Ertuğrul Durukan’ın sahip olduğu 1,25 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 42,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 17,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.


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