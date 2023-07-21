Bir şirket daha halka arz oluyor | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Asce GYO'nun halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verdi.

SPK bülteninde yer alan karara göre, şirketin 560 milyon TL olan sermayesinin 659 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 99 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Abdulkadir Konukoğlu'nun sahip olduğu 66 milyon TL nominal değerli C grubu pay olmak üzere toplam 165 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 12,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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