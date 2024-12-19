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Bir hisseye tedbir getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Gür-Sel Turizm#Hisse#Tedbir
Bir hisseye tedbir getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:06

Gür-Sel Turizm payında bir ay süreyle tedbirler uygulanacak.

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Gür-Sel Turizm payında 19/12/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL.E) payında 19/12/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/01/2025'tir."

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#Gür-Sel Turizm#Hisse#Tedbir

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