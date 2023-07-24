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Bir hissenin işlem sırası kapatıldı

24.07.2023 - 09:39 | Son Güncelleme :
Bir hissenin işlem sırası kapatıldı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören ve gereken KAP açıklamasını yapmayan MMC Sanayi'nin işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

MMC Sanayi'nin işlem sırası durduruldu. Borsa İstanbul'un olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yönelik olarak şirketten istenen KAP açıklaması gereken sürede yapılmadı. Borsa İstanbul da bu nedenle şirketin işlem sırasını geçici olarak kapattı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

MMCAS.E işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.


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