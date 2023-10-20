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Bir hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

20.10.2023 - 07:02 | Son Güncelleme :
Bir hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Meka Beton paylarında 17 Kasım seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Meka Beton paylarında 20/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MEKAG.E paylarında 20/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. 

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


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