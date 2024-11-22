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Bir günde 27 milyar dolar kaybetti! Adani'ye rüşvet suçlaması

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#Adani Group#ABD#Hisse
Bir günde 27 milyar dolar kaybetti Adaniye rüşvet suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 08:18

Adani hisseleri ABD'nin rüşvet suçlamaları nedeniyle 27 milyar dolarlık düşüşün ardından kayıplarını artırmayı sürdürüyor.

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ABD'li savcıların Adani Group'un sahibi hakkında rüşvet vermeyi planlamasına ilişkin olarak yaptıkları suçlamalar hisse piyasalarını derinden etkiledi. Gautam Adani'ye yönelik rüşvet suçlamaları düşüşleri hızlandırdı.

Adani Enterprises Ltd. Perşembe günü yüzde 23 düştükten sonra erken işlemlerde yüzde 7,3 kadar değer kaybetti. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. yüzde 2 düşerek bir önceki seanstaki yüzde 14'lük kaybını genişletti. Limandan enerjiye devi tarafından kontrol edilen 10 şirketin yedisi kırmızıdaydı.

RÜŞVET VERMEYİ PLANLADIĞI İÇİN SUÇLANIYOR

Adani Group'un hisseleri, federal savcıların milyarder kurucusunu ve diğer yöneticilerini güneş enerjisi sözleşmelerini kazanmak için Hindistan hükümet yetkililerine rüşvet vermeyi planlamakla suçlamasının ardından Perşembe günü yaklaşık 27 milyar dolar değer kaybetti. Holding, iddiaları temelsiz olarak nitelendirerek reddetti ve yasal yollara başvurmayı planladığını açıkladı.

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#Adani Group#ABD#Hisse

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