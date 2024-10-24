BİM'den 1 milyar liralık hamle

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Halka açık işlem gören perakende zinciri BİM, pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.10.2024 tarihinde;

1) Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi 5.b Fıkrasındaki şartın sağlanmış olması sebebiyle, Tebliğ'in 5. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden, Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,

2)8.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusuna gerek kalmadığından başvurunun geri çekilmesine,

3)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

4)Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,

5)Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

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6)İşlemler için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç'in yetkilendirilmesine, karar vermiştir."