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Beşiktaş hissesine tedbir

22.05.2024 - 06:36 | Son Güncelleme :
Beşiktaş hissesine tedbir | Piyasa Haberleri

Beşiktaş payları 21 Haziran seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS.E payları 22/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS.E payları 22/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."


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