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BES fonlarında hisse oranı artırıldı

14.02.2023 - 11:09 | Son Güncelleme :
BES fonlarında hisse oranı artırıldı | Piyasa Haberleri

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı fonlarının hisse senedi alma yükümlülükleri yükseltildi, tahvil alma yükümlülükleri azaltıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, BES'te devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken, hisse senedi alma yükümlülükleri artırıldı.

Değişikliğe dair yönetmeliğe göre, devlet katkısı fonlarının hisse senedine yapacağı yatırımlarda ‘asgari yüzde 10'u’ olan oran ‘asgari yüzde 30'u’ olacak şekilde değiştirildi.

Nakden ödenen devlet katkılarının yüzde 70'inin Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında kullanılması zorunluluğu yüzde 50'ye indirildi.

Devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'da yapacağı yatırımlarda alabilecekleri hisse senetlerinin dahil olması gerektiği endekslere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 da eklendi.


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