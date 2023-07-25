Banvit'in hakim ortağından 188 milyon liralık kredi | Piyasa Haberleri

Banvit, Avusturya'da kurulu ana ortağı TBQ Foods GmbH'dan 7 milyon dolar tutarında 1 yıl artı 1 gün vadeli kredi kullanmasına karar verdi.

Banvit'in yüzde 91,71'ine sahip olan Avusturya'da mukim TBQ Foods, şirketin işletme sermayesi ve likidite ihtiyaçlarının finanse edilmesi için 7 milyon dolarlık (Yaklaşık 188 milyon Türk Lirası) kredi kullanmaya karar verdi. Kredi 1 yıl 1 gün vadeli olarak kullanılacak. Faiz oranı ise yıllık yüzde 9,48 oldu.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin işletme sermayesi ve likidite ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla, Şirketimizin Avusturya'da kurulu ana ortağı TBQ Foods GmbH'dan 7.000.000 ABD Doları tutarında 1 yıl artı 1 gün vadeli kredi kullanmasına karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) m. 9 kapsamında işleme yönelik eşikler değerlendirilmiş olup kredi işlem tutarının anılan maddedeki oranları aşmadığı tespit edilmiştir. İşleme yönelik yapılan değerleme neticesinde ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranı, emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yıllık %9,48 olarak belirlenmiştir. "

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