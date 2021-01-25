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Bakanlık 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi

25.01.2021 - 15:40
Bakanlık 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Nisan ve 21 Nisan itfa tarihli 2 senet karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Finansman Programı'nda borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ihaleleri yaptı.

İlk ihalede, 14 Nisan 2021 itfa tarihli kuponsuz senet geri alınırken, karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi.

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İhalede reel basit faiz yüzde 2,51, reel bileşik faiz yüzde 2,53 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 95,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 885 milyon lira, net satış 2 milyar 963,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci ihalede, 21 Nisan 2021 itfa tarihli senet geri alınırken, karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi.

İhale sonucunda reel basit faiz yüzde 2,54, reel bileşik faiz yüzde 2,56 olarak belirlendi. Nominal teklifin 1 milyar 20 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 714 milyon lira, net satış 1 milyar 120,4 milyon lirayı buldu.


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