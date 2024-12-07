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Bakan Şimşek'ten CDS mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#CDS#Ekonomi
Bakan Şimşekten CDS mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 09:42

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

CDS risk primimiz 250 baz puanın altında.

2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.

İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir.

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#Mehmet Şimşek#CDS#Ekonomi

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