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Bakan Şimşek ve Yellen'in görüşmesinin detayları belli oldu

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#ABD#Janet Yellen#Mehmet Şimşek
Bakan Şimşek ve Yellenin görüşmesinin detayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 09:19

ABD Hazine Bakanlığından, Yellen ve Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede ele alınan konular açıklandı.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.

Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

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#ABD#Janet Yellen#Mehmet Şimşek

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