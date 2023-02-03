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Bakan Nebati: Enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktık

03.02.2023 - 10:55 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktık | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" dedi.

TÜİK 2023 yılının ilk enflasyonunu açıkladı. Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 57,68 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir.

Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız.


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