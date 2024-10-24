Avrupa'da endeksler yükselişte

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 521,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 19.467 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 8.301 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 34.879 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer artışıyla 7.537 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kazançla 11.880 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında resesyon endişelerinin güçlü kalmaya devam ederken, bugün açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

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Bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin sinyaller Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika alanını sıkılaştırsa da, Başkan Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda veri odaklı karar almaya devam edeceklerini yineledi.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısının Avrupa'da da etkili olduğu görülürken, dün Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,339 ile 3 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.