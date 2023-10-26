Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi | Piyasa Haberleri

Avrupa Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi yüzde 4,50 oranında sabit bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi toplantısında politika faizinin değişmemesi yönünde karar çıktı.

AMB, refinansman operasyonları, marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranlarını sırasıyla yüzde 4,50, yüzde 4,75 ve yüzde 4.00 olarak korudu. Banka, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde teyit etti.

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