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Avrupa Merkez Bankası faiz mi indirecek?

06.06.2024 - 07:04 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz mi indirecek? | Piyasa Haberleri

Uzun süredir yüksek faiz politikası uygulayan merkez bankaları arasında yer alan Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda faiz indirebileceği öne sürülüyor.

2019 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında faiz yükselten ve enflasyon tarafında başarıya ulaştığı için faizleri düşürmek isteyen ECB'nin mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3.75'e düşürmesi bekleniyor.

FED ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR

ECB'nin faiz indiriminin akabinde ABD Merkez Bankası Fed de faiz indirimi patikasına girmeyi hızlandırabilir.


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