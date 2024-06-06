Avrupa Merkez Bankası faiz mi indirecek? | Piyasa Haberleri

ECB'nin faiz indiriminin akabinde ABD Merkez Bankası Fed de faiz indirimi patikasına girmeyi hızlandırabilir.

Enflasyonla mücadele kapsamında faiz yükselten ve enflasyon tarafında başarıya ulaştığı için faizleri düşürmek isteyen ECB'nin mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3.75'e düşürmesi bekleniyor.

2019 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın bugün kararını açıklaması bekleniyor.

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