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Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

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#Avrupa Merkez Bankası#Faiz#Piyasa
Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 16:16

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 3'e çekti.

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Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,25’ten yüzde 3’e indirdiği belirtildi.

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40’a indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 8. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana dördüncü indirim geldi.

ECB’nin kararı Euro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve kasımda yüzde 2,3 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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#Avrupa Merkez Bankası#Faiz#Piyasa

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