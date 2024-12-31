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Avrupa borsaları İspanya hariç satıcılı seyirde

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#Avrupa Borsaları#İspanya#Big Para
Avrupa borsaları İspanya hariç satıcılı seyirde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 11:58

Avrupa borsalarında yılın son işlem gününde bazı borsalarda işlemler gerçekleştirilmezken açık olanlarda İspanya hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

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Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 504,48 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.100 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.307 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 11.542 puandan işlem görüyor.

Yılbaşı tatili sebebiyle Almanya'da DAX 40 endeksi ve İtalya'da MIB 30 endeksinde işlem gerçekleştirilmezken, İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanacak.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalmasının beklendiğini ifade etti.

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#Avrupa Borsaları#İspanya#Big Para

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