Asya'da hisseler haftanın ilk günü karışık bir seyir izledi

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Asya tarafında Çin'in, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşılacağı endişesi piyasalarda risk iştahını törpülüyor

Çin'de hükümet ekonomiyi destekleme adına yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık paket açıklasa da paketin detaylarının yeterince açıklanmaması yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya, eylül ayı cari işlemler dengesi 1,7 trilyon yen fazla verse de beklentileri karşılayamazken, eylül dış ticaret açığı 315,2 milyar yen oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 39.540 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 2.532 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 3.462 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 20.460 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 80.017 puandan işlem görüyor.