Asya'da endeksler yükselişte

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Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve Çin'de açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Hafta sonu Çin'de açıklanan veriler ülkede imalat sanayi ve hizmet sektöründe genişlemenin devam ettiğini gösterirken, hükümetin de ekonomiyi destekleyici adımlarını sürdüreceğine yönelik beklentiler Asya'nın haftaya pozitif bir seyirle başlamasında etkili oldu.

Çin Merkez Bankasının (PBoC) ekonomiyi desteklemek için para politikasını gevşeteceğine ilişkin beklentiler sonuncunda Çin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2'ye geriledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI de 51,5 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

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Çin'de yeni konut fiyatları kasımda daha hızlı bir artış gösterdi. Emlak araştırmacısı China Index Academy tarafından açıklanan verilere göre, 100 şehirdeki ortalama fiyat Kasım ayında yüzde 0,36 arttı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ekonomik verilerinin bankanın tahminlerine uygun olarak gerçekleştikçe faiz artışlarının yaklaştığını söyledi. Ueda'nın açıklaması sonrası Japonya 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,072 seviyesine yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da kasım ayı imalat sanayi PMI beklentilere paralel olarak 49,0 olarak açıklandı.

Dolar/yen paritesi ise yeni haftaya yüzde 0,4 artışla 150,3 seviyesinde başladı.

Bu gelişmeler ile birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 38.501 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.460 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,9 değer kazancıyla 3.355 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 19,485 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 79.780 puandan işlem görüyor.