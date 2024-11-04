×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Asya'da endeksler pozitif seyirde

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Asya#Big Para
Asyada endeksler pozitif seyirde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 11:41

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, bu hafta gözler ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Asya borsalarında da Hindistan hariç pozitif bir seyir izlenirken, bugün başlaması ve cuma gününe kadar sürmesi beklenen Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi toplantısı takip edilecek.

Analistler, toplantıda ülke ekonomisini canlandırmak için mali teşviklerin açıklanmasının beklendiğini ve ABD'deki seçim sonuçlarının bu mali teşvikin boyutunu etkileyebileceğini kaydetti.

Dolar/yen paritesi yeni haftada yüzde 0,2 düşüşle 151,9 seviyesinde seyrediyor.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.583 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.292 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 20.543 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,7 düşüşle 78.398 puandan işlem görüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Asya#Big Para

BAKMADAN GEÇME!