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Asya'da endeksler karışık seyirde

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#Asya#Borsa#Big Para
Asyada endeksler karışık seyirde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:11

Asya borsalarında Japonya'da açıklanan makro ekonomik veriler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

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Asya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde çıkması BoJ'un gelecek toplantıda faiz artırımına gidebileceği ihtimallerini artırdı

Öte yandan, ülkede kasım ayı imalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49 gelerek geçtiğimiz aya göre üretimde bir daralma olabileceğine işaret ederken, hizmet sektörü PMI 50,2 ve bileşik PMI 49,8 ile geçtiğimiz aya göre artış gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 38.321 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,8 artışla 2.501 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 19.174 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3 azalışla 3.268 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 78.080 puanda bulunuyor.

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#Asya#Borsa#Big Para

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