Asya'da endeksler Hong Kong hariç düşüşte

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Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya tarafında yeni işlem gününde Hong Kong hariç satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'de teknoloji hisselerinde ortaya çıkan satış baskısı Asya'da etkili oldu.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2 seviyesinde gerçekleşerek zayıf kalmaya devam etti.

Çin'de ekim ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI ise 50,3 seviyesinde gerçekleşerek, 49,7 seviyesindeki tahminleri geride bıraktı.

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Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 152,5 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 38.010 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.542 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.275 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 20.502 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.