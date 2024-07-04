Asya ve Avrupa'da piyasalar çoğunlukla yükselişte | Piyasa Haberleri

Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasında da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Asya'da ise Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesinde bulunmaya devam etmesi dikkati çekiyor.

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Dün, dolar/yen paritesi 161,96 seviyesine çıkarak 1986'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 0,2 artışla 161,69 seviyesinden tamamlarken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 161,38 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizini kademeli olarak artıracağına ilişkin beklentiler güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda da bankanın bu yıl 10'ar baz puanlık iki faiz artışına gitme ihtimali öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 40.992 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.818 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 2.960 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 18.009 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 80.181 puanda bulunuyor.

AVRUPA BORSALARI

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 515,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.438 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.202 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 33.958 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.677 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 azalışla 11.027 puan bulunuyor.

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Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0790 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesinin yanı sıra iş gücü piyasasından da soğuma sinyallerinin alınmasının ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Fransa ve İngiltere'de bu hafta yapılacak seçimlerin yakından takip edileceğini söyledi.

Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi gündemin yoğunlaşacağı bir döneme girilirken, önemli merkez bankaların para politikalarında atacağı adımlar belirsizliğini korumaya devam ediyor.

İngiltere'de genel seçimler bugün, Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından alınan erken seçim kararının ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bugün Almanya'da fabrika siparişlerinin mayısta yüzde 1,6 azalışla beklentilerin altında kaldığını aktaran analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu dile getirdi.

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