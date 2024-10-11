Asya piyasaları Wall Street'in etkisiyle Japonya hariç geriledi

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Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık seyir görülüyor.

Asya'da yeni işlem gününde Wall Street'teki gerilemenin etkisiyle Japonya hariç negatif seyir görülürken, Hong Kong'da tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Çin'de hükümetin bu hafta sonu ekonomik teşvik paketi açıklayacağına yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcıların bu gelişme öncesinde temkinli davranması dikkati çekiyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 düşüşle 3.213 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 azalışla 81.361 puandan işlem görüyor.

GÜNEY KORE VE JAPONYA

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Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faiz oranlarını beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25 seviyesine indirdi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 2.596 puandan kapandı.

Bölgedeki ülkelerin merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de sürerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, yönetim kurulunun ekonomik ve fiyat tahminlerinin gerçekleşeceğine "daha fazla güveni" olması halinde bankanın faiz oranlarını ayarlamayı düşüneceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 39.581 puandan kapandı.