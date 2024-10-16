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Asya piyasaları teknoloji hisselerinin etkisiyle satıcılı

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#Asya#Çin#Piyasa
Asya piyasaları teknoloji hisselerinin etkisiyle satıcılı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 10:14

Asya piyasaları, yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.

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Asya'da yeni işlem gününde, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısı dikkati çekiyor. Çin'de gelecek dönemde emlak sektörüne ilişkin bir dizi teşvikin açıklanacağına yönelik beklentiler teknoloji şirketlerindeki satış baskısının piyasalar üzerindeki etkisini telafi ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 3,4 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,4 azalışla tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 149,22 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 azalışla 39.202 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.610 puandan kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.205 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 20.368 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 81.490 puandan işlem görüyor.

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#Asya#Çin#Piyasa

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