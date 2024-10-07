Asya hisseleri, ABD'deki rekor kıran istihdam raporunun ardından yükseldi

Haberin Devamı

Asya'da piyasalar ABD istihdam raporunun etkisi ile haftaya yükselişle başladı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, yen ABD dolarına karşı düştükten sonra %1,9 artışla 39.354,63'e çıktı. AP haberine göre Japon para birimi, Başbakan Shigeru Ishiba'nın geçen hafta göreve gelmesinden bu yana merkez bankasının faiz oranlarına ilişkin planlarına ilişkin spekülasyonlar üzerine sıçradı.

Cuma günü yaptığı bir politika konuşmasında Ishiba, enflasyonu aşan maaş artışları görmek istediğini ve erdemli bir büyüme ve dağıtım döngüsü yaratmak için yatırımı teşvik edeceğini söyledi. Düşük gelirli hanelere ekonomik destek, bölgesel canlanma ve afet dayanıklılığı için önlemler sözü verdi.

Ancak başbakan büyük yeni girişimlerde bulunmadı. Japon medyasına göre de ilk kamuoyu desteği oranları yeni bir lider için nispeten düşük olan %50 veya daha düşük. Çarşamba günü parlamentoyu feshedip 27 Ekim'de bir seçim yapmayı planlıyor.

Haberin Devamı

Dolara karşı yükselişe geçtikten sonra yen geçen hafta sonu geri düştü. Pazartesi sabahı dolar, Cuma akşamı 148,72'den düşerek 148,57 yen seviyesinde işlem görüyordu. Daha düşük faiz oranları hisse senetlerinin ve diğer varlıkların fiyatlarını artırma eğilimindedir.

ÇİN VE DİĞER ASYA PİYASALARI

Çin anakarası piyasaları bir haftalık tatilden yeniden açıldı ve hükümet Pekin'de sabah yapılacak bir basın toplantısında ekonomik teşvik planlarının ayrıntılarını açıklamayı planladığını söyledi. 1 Ekim Ulusal Bayram tatili başlamadan önce, sıkıntılı emlak piyasasını canlandırmayı amaçlayan politika duyuruları hisse senedi endekslerini keskin bir şekilde yükseltti.

B of A Securities, bir araştırma notunda, konut satışlarında, konut fiyatlarında ve kredi büyümesinde devam eden düşüşlere işaret ederek, "Ekonomiyi canlandırmak için emlak piyasasını istikrara kavuşturmak ve yerel hükümet borçlarını yeniden yapılandırmak için daha fazla mali teşvike ve aşırı kapasite ve deflasyon sorunlarını ele almak için yapısal reformlara ihtiyaç var" dedi.

Asya'da Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,4 artışla 23.056,53'e, Seul'ün Kospi endeksi ise %1,1 artışla 2.597,34'e çıktı.

Haberin Devamı

Tayvan'da Taiex endeksi %1,3 değer kazandı.

ABD İSTİHDAM RAPORU İLE WALL STREET GEÇEN HAFTA YÜKSELDİ

Cuma günü, Wall Street'te S&P 500 %0,9 yükseldi ve Pazartesi günü belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşarak 5.751,07'de kapandı. Dow %0,8 artışla 42.352,75'e ve Nasdaq %1,2 artışla 18.137,85'e çıktı.

ABD hükümeti işverenlerin geçen ay maaş bordrolarına kestiklerinden 254.000 daha fazla iş eklediğini söyledikten sonra Cuma günü Hazine tahvil getirileri yükseldi. Bu ekonomistlerin tahminlerini aştı.

Ekonomiye ilişkin son dönemde gelen cesaret verici veriler, Fed'in yüksek enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını artırarak ekonomiye fren yapmasının ardından iş piyasasının toparlanacağı yönündeki umutları artırdı.

Haberin Devamı