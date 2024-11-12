Asya borsaları satıcılı seyirde

Haberin Devamı

Asya tarafında Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşılacağı endişesi piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Analistler, Çin'in Trump'ın başkan olmasından sonra ülkenin olası ekonomik kayıplarını telafi etmek daha fazla teşvik açıklayabileceğini belirterek, bu süreçte yuanın zayıf kalmasını destekleyebileceklerini kaydetti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası toplantısına ilişkin görüş özetini yayımladı.

Raporda, Japonya ekonomisinin, bazı alanlarda zayıflık görülmesine karşın ılımlı bir şekilde toparlandığı, gelirden harcamaya doğru oluşan olumlu döngünün güçlendikçe, ekonominin daha hızlı büyümesinin beklendiği belirtildi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim makine siparişleri yıllık yüzde 9,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Haberin Devamı

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 39.351 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,9 azalışla 2.483 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 düşüşle 19.775 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 3.406 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 79.497 puanda bulunuyor.